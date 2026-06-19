Konyaspor'dan Başakşehir'e ret!

Konyaspor’da transferin gözdesi Adil Demirbağ’a bir resmi teklif daha geldi. Trabzonspor’un radarında olan yeşil-beyazlı futbolcu için Başakşehir’in de devreye girdi ve ilk teklifin yönetim tarafından ret edildiği bildirildi. İstanbul ekibinin 2 milyon euro ve Berkay Özcan teklifinde bulunduğu, Konyaspor yönetiminin olumsuz cevap verdiği ifade edildi. Adil Demirbağ için daha önce Trabzonspor’dan gelen 2 teklifi yetersiz bulan Konyaspor yönetiminin Başakşehir’den bonservis ücretini artırmasını istediği gelen bilgiler arasında.