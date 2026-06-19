Konyaspor'dan Başakşehir'e ret!
Yeşil-beyazlı ekibin kaptanı Adil Demirbağ için Başakşehir'in de devreye girdiği ve İstanbul ekibinden gelen ilk teklifin kabul edilmediği ifade edildi
Konyaspor’da transferin gözdesi Adil Demirbağ’a bir resmi teklif daha geldi. Trabzonspor’un radarında olan yeşil-beyazlı futbolcu için Başakşehir’in de devreye girdi ve ilk teklifin yönetim tarafından ret edildiği bildirildi. İstanbul ekibinin 2 milyon euro ve Berkay Özcan teklifinde bulunduğu, Konyaspor yönetiminin olumsuz cevap verdiği ifade edildi. Adil Demirbağ için daha önce Trabzonspor’dan gelen 2 teklifi yetersiz bulan Konyaspor yönetiminin Başakşehir’den bonservis ücretini artırmasını istediği gelen bilgiler arasında.