Konya'da dolunun etkilediği alanlar incelendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Küçükaşlama Mahallesi ve çevresinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu afetinin etkilediği alanlarda incelemelerde bulunuldu.

Konya'da dolunun etkilediği alanlar incelendi
AA
AAAnadolu Ajansı
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Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası teknik personelleri ve Küçükaşlama Mahalle Muhtarı Vahap Polat, Küçükaşlama Mahallesi ve çevresinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu afetinin etkilediği alanları inceledi. 

Konya'da dolunun etkilediği alanlar incelendi

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Zarar gören ekili arazilerde gerekli tespit çalışmaları yapılırken, üreticilerin yaşadığı mağduriyet yerinde değerlendirildi. Yetkililer, dolu ve aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

AA

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