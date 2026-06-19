Sarayönü Belediyesinin araç filosu büyüyor

Sarayönü Belediyesi araç filosuna yenilerini ekledi. Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2 adet Çift Kabin Kamyonet aracını belediyenin saha çalışmalarında kullanacaklarını belirtti.

Sarayönü Belediyesinin araç filosu büyüyor
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sarayönü Belediyesinin araç filosu büyüyor. Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada bulundu. Başkan Koç açıklamasında, “Sarayönü Belediyesi olarak hizmet kapasitemizi artırmak ve vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak amacıyla araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 

İlçemize kazandırdığımız 2 adet Fiat Ducato Çift Kabin Kamyonet araçlarımız, belediyemizin saha çalışmalarında ve hizmet faaliyetlerinde önemli katkılar sağlayacaktır. 

MİT'in yakaladığı DEAŞ sorumlusu Konya'ya getirildi!
Bu Habere de Bak
MİT'in yakaladığı DEAŞ sorumlusu Konya'ya getirildi!

Söz konusu araçlar, belediyemiz tarafından ; 2 adet için toplam 4.027.444 TL bedel ödenerek satın alınmıştır. Sarayönü’müze kazandırdığımız bu yatırımın ilçemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sarayönü’müz için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye kararlılıkla devam ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Belçikalı orta saha Konyaspor'da
Belçikalı orta saha Konyaspor’da
Konya'da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!
Konya’da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!
Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı
Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı
Konya'da minikler 77 Türk büyüğünü kaleme aldı
Konya'da minikler 77 Türk büyüğünü kaleme aldı
Başkan Altay'dan gençlere destek
Başkan Altay'dan gençlere destek