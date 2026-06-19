Sarayönü Belediyesinin araç filosu büyüyor. Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada bulundu. Başkan Koç açıklamasında, “Sarayönü Belediyesi olarak hizmet kapasitemizi artırmak ve vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak amacıyla araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.

İlçemize kazandırdığımız 2 adet Fiat Ducato Çift Kabin Kamyonet araçlarımız, belediyemizin saha çalışmalarında ve hizmet faaliyetlerinde önemli katkılar sağlayacaktır.

Söz konusu araçlar, belediyemiz tarafından ; 2 adet için toplam 4.027.444 TL bedel ödenerek satın alınmıştır. Sarayönü’müze kazandırdığımız bu yatırımın ilçemize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sarayönü’müz için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye kararlılıkla devam ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.