Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Haziran Cumartesi
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 20 Haziran Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
20.06.2026 02:00 - 20.06.2026 03:30 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|AHMET HAŞİM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|AHMET MİTHAT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|KAZIM KARABEKİR Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|MİLLET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|YAHYA ÇAVUŞ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|YAHYA KEMAL Sokak
20.06.2026 13:00 - 20.06.2026 18:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ELMALILI HAMDİ YAZIR Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|GÜLVATAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ÖZTEKİNLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ŞEHİT ALİ VASFİ GÜNEY Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ŞENSÖZLÜ Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
20.06.2026 02:00 - 20.06.2026 03:30 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|AHMET HAŞİM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|AHMET MİTHAT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|KAZIM KARABEKİR Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|MİLLET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|YAHYA ÇAVUŞ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|İHSANİYE MAHALLESİ
|YAHYA KEMAL Sokak
20.06.2026 13:00 - 20.06.2026 18:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ELMALILI HAMDİ YAZIR Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|GÜLVATAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ÖZTEKİNLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ŞEHİT ALİ VASFİ GÜNEY Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ŞENSÖZLÜ Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
20.06.2026 13:30 - 20.06.2026 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|22464. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|22598. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|22638. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|HAYIROĞLU MAHALLESİ
|HAYIROĞLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22455. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22502. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|OVAKAVAĞI Caddesi