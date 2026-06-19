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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Haziran Cumartesi

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 20 Haziran Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Haziran Cumartesi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

20.06.2026 02:00 - 20.06.2026 03:30 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİAHMET HAŞİM Sokak 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİAHMET MİTHAT Sokak 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİKAZIM KARABEKİR Caddesi 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİMİLLET Caddesi 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİYAHYA ÇAVUŞ Caddesi 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİYAHYA KEMAL Sokak 
20.06.2026 13:00 - 20.06.2026 18:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİDOÇ.DR.HALİL ÜRÜN Caddesi 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİELMALILI HAMDİ YAZIR Caddesi 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİGÜLVATAN Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİÖZTEKİNLER Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİŞEHİT ALİ VASFİ GÜNEY Caddesi 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİŞENSÖZLÜ Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

20.06.2026 02:00 - 20.06.2026 03:30 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİAHMET HAŞİM Sokak 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİAHMET MİTHAT Sokak 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİKAZIM KARABEKİR Caddesi 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİMİLLET Caddesi 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİYAHYA ÇAVUŞ Caddesi 
KONYASELÇUKLUİHSANİYE MAHALLESİYAHYA KEMAL Sokak 
20.06.2026 13:00 - 20.06.2026 18:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİDOÇ.DR.HALİL ÜRÜN Caddesi 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİELMALILI HAMDİ YAZIR Caddesi 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİGÜLVATAN Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİÖZTEKİNLER Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİŞEHİT ALİ VASFİ GÜNEY Caddesi 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİŞENSÖZLÜ Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

20.06.2026 13:30 - 20.06.2026 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22464. Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22598. Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİ22638. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYHAYIROĞLU MAHALLESİHAYIROĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22455. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22502. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİOVAKAVAĞI Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

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