AK Partili Vekilden önemli ziyaretler

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyet ile birlikte, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ı ziyaret etti.

AK Partili Vekilden önemli ziyaretler
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız İstanbul’da önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Altunyaldız, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyet ile birlikte, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan’ı ziyarette bulundu.

Altunyaldız ziyaret ile ilgili açıklamasında, “Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Tahir Ali ve beraberindeki heyet ile birlikte, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan’ı ziyaret ettik. 

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Görüşmemizde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ile sanayi, yatırım, teknoloji ve üretim alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Özel sektörlerimiz arasındaki güçlü bağların ve karşılıklı yatırımların, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”ifadelerine yer verdi. 

Ümmü Gülsüm Dündar

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