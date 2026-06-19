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Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Haziran Cuma günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 19 Haziran Cuma günü 22 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Haziran Cuma günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. MEHMET TOPBAŞ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI 
  2. MEHMET CAN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  3. AYŞE BALEVİ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  4. HATİCE ÇETİN
    HARMANCIK MEZARLIĞI 
  5. DÜRDANE ÖZÜTEMİZ
    ULUIRMAK MEZARLIĞI
     
  6. EŞŞE TÜRKEN
    HASANKÖY MEZARLIĞI
     
  7. HÜSEYİN MUTLU
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  8. İBRAHİM EKİCİ
    GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
     
  9. MUSTAFA EFE
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  10. ALİ ÇELİKBAŞ
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  11. ENİS CAN ÖZATA
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  12. ZARİFE DİKİCİ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  13. ALİ YILDIZ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  14. ELİF ZEHRA ŞİMŞEK
    BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
     
  15. HALİL KADER
    KARAASLAN MEZARLIĞI
     
  16. NİĞMET ŞEN
    ELMACI MEZARLIĞI
     
  17. MEHMET YAŞAR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  18. İBRAHİM TOK
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  19. MUSTAFA ŞAHİN ÖZDEMİR
    TEM MEZARLIĞI
     
  20. MEHMET AKMEŞE
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  21. SEBAHAT DOĞRAMACI
     MUSALLA MEZARLIĞI
     
  22. SELBİ URUÇ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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