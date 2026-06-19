Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Haziran Cuma günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 19 Haziran Cuma günü 22 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- MEHMET TOPBAŞ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- MEHMET CAN
MUSALLA MEZARLIĞI
- AYŞE BALEVİ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- HATİCE ÇETİN
HARMANCIK MEZARLIĞI
- DÜRDANE ÖZÜTEMİZ
ULUIRMAK MEZARLIĞI
- EŞŞE TÜRKEN
HASANKÖY MEZARLIĞI
- HÜSEYİN MUTLU
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- İBRAHİM EKİCİ
GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
- MUSTAFA EFE
MUSALLA MEZARLIĞI
- ALİ ÇELİKBAŞ
MUSALLA MEZARLIĞI
- ENİS CAN ÖZATA
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- ZARİFE DİKİCİ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- ALİ YILDIZ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- ELİF ZEHRA ŞİMŞEK
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- HALİL KADER
KARAASLAN MEZARLIĞI
- NİĞMET ŞEN
ELMACI MEZARLIĞI
- MEHMET YAŞAR
YAZIR MEZARLIĞI
- İBRAHİM TOK
YAZIR MEZARLIĞI
- MUSTAFA ŞAHİN ÖZDEMİR
TEM MEZARLIĞI
- MEHMET AKMEŞE
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- SEBAHAT DOĞRAMACI
MUSALLA MEZARLIĞI
- SELBİ URUÇ
ARAPLAR MEZARLIĞI