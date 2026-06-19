Selçuklu Hokey Takımı Türkiye ikincisi oldu

Konya Selçuklu Belediyespor Hokey U16 Takımı, Erkekler Hokey 5S 1. Ligi’ni 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bitirerek Türkiye ikinciliği elde etti. Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Belediyespor Hokey takımımızdan önemli başarı. U16 Takımımız, Erkekler Hokey 5S 1. Ligi’ni 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik başarılı performansıyla Türkiye İkincisi olarak tamamladı”.

“Turnuva boyunca sergilediği etkili oyunla dikkat çeken takımımız, organizasyonu en çok gol atan ve en az gol yiyen takım unvanlarıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Bireysel performansıyla da öne çıkan sporcumuz Murat Maral, attığı gollerle turnuvanın Gol Kralı olmayı başardı. Başta sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.