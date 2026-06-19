Selçuklu'da seçme heyecanı

Selçuklu Belediyespor'da basketbol altyapı seçmeleri 20-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak

Selçuklu'da seçme heyecanı
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Konyaa’nın önemli amatör kulüplerin başında gelen Selçuklu Belediyespor’da basketbol altyapı seçmeleri 20-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Basketbol Altyapı Takımlarımız için seçmeler başlıyor. 2009-2018 doğumlu sporcularımızın başvuru yapabileceği seçmeler, 20-28 Haziran tarihleri arasında Yenikent Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek”.

Selçuklu'da seçme heyecanı

“Seçmelerde başarılı olan sporcularımıza Özel Eğitim Kurumlarında burs imkânı sağlanacaktır. Kişiye özel oluşturulan seçme programı ile gerçekleştirilecek seçmeler için başvuru ve detaylı bilgiye aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz: 0538 951 88 39, 0542 675 56 16. Geleceğin basketbolcularını keşfetmek, yeteneklerini geliştirmek ve Selçuklu Belediyespor ailesine yeni yıldızlar kazandırmak için tüm sporcularımızı seçmelerimize bekliyoruz”. 

Hüseyin Turgut

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