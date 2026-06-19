MHP Konya İl Başkanı Göncü gençlere başarı diledi

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Sedat Göncü YKS sınavına girecek milyonlarca gence başarılar diledi. Başkan Göncü, gençlerin yalnızca bir sınava değil, aynı zamanda gelecek hedeflerine ulaşmak için önemli bir aşamaya hazırlandığını belirterek, “Her bir gencimiz, kurduğu hayaller doğrultusunda büyük bir gayret ortaya koymuştur.

Bugün gelinen noktada önemli olan, sınavın sonucundan önce gösterilen emek, disiplin ve mücadele ruhudur. Bu özellikler, hayatın her döneminde başarıya giden yolun en sağlam dayanakları olacaktır.”şeklinde konuştu.

HER GENCİMİZİN ÜLKEMİZİN KIYMETLİSİDİR

Eğitimin, güçlü bir toplum ve güçlü bir devlet anlayışının temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Göncü, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli sorumluluklar üstleneceğini belirtti. “Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan gençlerimizin bilgiyle, ahlakla ve milli şuurla yetişmesi en büyük temennimizdir” diyen Göncü, “Türk milletinin geleceğine yön verecek nesillerin yetişmesinde ailelerimizin ve öğretmenlerimizin büyük emekleri bulunmaktadır.

Bu süreçte fedakârlık gösteren tüm velilerimize ve eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Sınava katılacak evlatlarımızın kendilerine güvenmelerini, emeklerinin karşılığını alacaklarına inanmalarını istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, çalışmaktan vazgeçmeyen her gencimiz ülkemiz için kıymetlidir.”ifadelerini kullandı.