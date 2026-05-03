Konyaspor, Beşiktaş maçının taktiğini denedi
Yeşil-beyazlılar bugün yaptığı idmanda zorlu Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'a konuk olacak Tümosan Konyaspor, hazırlıklarına devam ediyor. Çelikkayalar Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışması ile başladı. Taktik çalışma ile devam eden antrenman, topla oyun ile sona erdi. Konyaspor, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’te yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından İstanbul’a giderek kampa girecek. Anadolu Kartalı’nda tek düşünce kazanarak final biletini almak.