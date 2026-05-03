Konyaspor, Recep Kum'u unutmadı
Konyaspor Kulübü, efsane taraftarı Recep Kum'u yayımladığı mesajla andı
Tümosan Konyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2003 şampiyonluğunu kutlarken hayatını kaybeden efsane taraftar Recep Kum, vefatının 23. yılında anılıyor. Konyaspor Kulübü, 3 Mayıs 2003 tarihinde şampiyonluk sonrasında Konyaspor bayrağını elektrik direğine asmak isterken akıma kapılarak hayatını kaybeden efsane taraftarı Recep Kum'u ölüm yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüpten yayımlanan anma mesajında, "Bir Konyaspor Sevdalısı... Konyaspor bayrağı asarken hayatını kaybeden taraftarımız Recep Kum'u rahmetle anıyoruz. Mekanı Cennet Olsun" ifadelerine yer verildi.