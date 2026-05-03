Konyaspor, Recep Kum'u unutmadı

Konyaspor Kulübü, efsane taraftarı Recep Kum'u yayımladığı mesajla andı

Konyaspor, Recep Kum'u unutmadı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tümosan Konyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2003 şampiyonluğunu kutlarken hayatını kaybeden efsane taraftar Recep Kum, vefatının 23. yılında anılıyor. Konyaspor Kulübü, 3 Mayıs 2003 tarihinde şampiyonluk sonrasında Konyaspor bayrağını elektrik direğine asmak isterken akıma kapılarak hayatını kaybeden efsane taraftarı Recep Kum'u ölüm yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüpten yayımlanan anma mesajında, "Bir Konyaspor Sevdalısı... Konyaspor bayrağı asarken hayatını kaybeden taraftarımız Recep Kum'u rahmetle anıyoruz. Mekanı Cennet Olsun" ifadelerine yer verildi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İddialar doğruysa Kaleci Deniz, BAE yolcusu gibi
İddialar doğruysa Kaleci Deniz, BAE yolcusu gibi
Orta Asya'da Konya rüzgarı esecek
Orta Asya’da Konya rüzgarı esecek
Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi
Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi
Dünyanın ritmi Konya'da attı
Dünyanın ritmi Konya'da attı
Konya'da ortalık pazar yerine döndü! Tonlarca meyve yola saçıldı
Konya'da ortalık pazar yerine döndü! Tonlarca meyve yola saçıldı
Konya'da kuyumcu soyup kaza yaptılar! 5 milyon TL ve altınlar bulundu
Konya'da kuyumcu soyup kaza yaptılar! 5 milyon TL ve altınlar bulundu