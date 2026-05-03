Güneysınır'da 'Büyüklere Vefa'

Güneysınır Diyanet Gençlik tarafından Büyüklere Vefa etkinliği düzenlendi. Büyüklere Vefa Projesi kapsamında, Karasınır Mahallemizde ikamet eden Murat Bağcıvan’ı, Diyanet Gençlik Merkezi gençleri ziyaret edildi. Etkinlik hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bu anlamlı buluşmada; geçmişin hatıralarıyla bugün arasında köprü kurduk. Duaların bereketiyle gönüllerimiz huzur buldu, samimi sohbetlerle muhabbetimiz arttı. Gençlerimiz, büyüklerimizin hayat tecrübelerinden istifade ederken; vefanın, saygının ve birlik ruhunun en güzel örneklerinden birine şahitlik etti. Bir dua, bir tebessüm, bir hatır sorma. Aslında hepsi birer iyilik, hepsi birer vefa örneği. Diyanet Gençlik olarak; değerlerimizi yaşatmaya, gönüller kazanmaya ve kuşaklar arasında köprü olmaya devam ediyoruz.”

