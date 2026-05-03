Sahipsiz köpekler kız kardeşlere dehşeti yaşattı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sahipsiz köpek sürüsünün kovaladığı iki kız kardeşten İ.B. (14) kaçarken düşerek ayağından ve kolundan yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Olay, 28 Nisan’da ilçedeki Cüdeyde Mahallesi'nde meydana geldi.

Sahipsiz köpek sürüsü, evden çıkarak markete giden İ.B. ile kız kardeşi E.E.B.'yi (13) kovalamaya başladı.

Köpeklerden kaçarken düşen İ.B., ayağından ve kolundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri  sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan İ.B., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastanede yapılan kontrollerinde ayağında çatlak ve vücudunda ağrılar tespit edilen genç kız, köpeklerin üzerlerine gelmesiyle büyük panik yaşadıklarını anlattı.

"Sahipsiz Köpek Tasmalıydı"

Yaşadıklarını aktaran 14 yaşındaki kız, köpeklerden kurtulmaya çalışırken yokuş aşağı düştüğünü ve üstüne çıkan köpeğin tasmasının ayağına zarar verdiğini şu sözlerle aktardı:

"Kardeşimle markete giderken köpeklerin saldırısına uğradık. Ben kaçarken, kardeşim de köpeklerden kurtulmaya çalışıyordu. Onu kurtarmaya çalışırken köpekler birden üstüme gelip, bana doğru koşmaya çalışıyordu. Hayvanların 5-6 tanesi beni kovalıyordu, kaçarken ayağım döndü ve yokuştan aşağı yuvarlanarak düştüm. Düştükten sonra hayvanlardan biri üstüme çıktı, ben kendimi korumaya çalışırken tasması da ayağıma zarar verdi, sonrasında da beni bıraktı".

Köpeklerden kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yokuş aşağı yuvarlanan 14 yaşındaki İ.B. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

"Hayvan Düşmanı Değiliz"

Çevredekilerin yardımıyla kurtulduklarını dile getiren İ.B, kendisinin de kardeşinin de köpek darbesi almadıklarını kaydetti.

Ayağında çatlak oluştuğunu, kolunda ve kaburgalarında düşme kaynaklı ağrıların sürdüğünü anlatan İ.B, "Biz hayvan düşmanı değiliz ama hayvanların da sokakta başıboş dolaşmasını istemiyoruz, sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hayvan düşmanı olmadıklarını belirten aile ve mahalle sakinleri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden sokak hayvanları konusunda yardım istedi.

iki Çocuğu Parçalamaya Çalıştılar

Mahalleliden Metin Altın ise yetkililerden şu szölerle yardım istedi:

“Sokak köpekleri veya bir başkalarının köpeklerini bilmiyorum, burada iki tane çocuğu parçalamaya çalıştılar. Biz olay yanında yoktuk ama duyduk geldik, sonradan öğrendik. Köpeklerin saldırısına maruz kalmışlar” 

