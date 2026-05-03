Konyalı çifçilere gübreleme uyarısı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, hububatta yüksek verim için azotlu gübreleme konusunda uyarılarda bulundu.

Ümmü Gülsüm DündarEditör
Son yağışların ardından ekim alanlarında bitki beseleme ve ilaçlama faaliyetleri aksadı. 

Konu hakkında paylaşımda bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, hububatta yüksek verim için azotlu gübreleme uyarısında bulundu. 

Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Hububat ekim alanlarında yağışlı hava kuyularımızı çok rahatlattı fakat özellikle sulu tarımda normal bitki besleme  ve İlaçlama faaliyetlerini biraz aksattı, bundan sonra havalar ısınacak bitki gelişimi hızlanacaktır. Bazı çiftçilerimiz ikinci azotları yağış öncesi fırfır ile verdiler ama tanktan su ile vermek daha sağlıklı olacaktır. 

 Özellikle azotlu gübrelemede yetersiz kalanlar 1-2 saat kuyuları çalıştırıp ikinci azotları geçikmeden su ile vermeleri yüksek verim potansiyelini kaçırmamak için önemli olacaktır.” 
 

