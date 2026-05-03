  • Konya'da aileler bilinçleniyor: Çocuklarda DEHB'ye dikkat!

Selçuklu Belediyesi Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi'nde ailelere yönelik olarak DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) konulu eğitim semineri düzenlendi. Çocukların gelişimine katsı sunan eğitim, velilerin çocukla sağlıklı iletişim kurmanın yollarını gösteriyor.

Haberin Özeti

  • Selçuklu Belediyesi, Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi'nde 4-6 yaş velilerine yönelik DEHB konulu bir eğitim semineri düzenledi.
  • Psikolojik Danışman Ayşe Söğüt, 3-6 yaş çocuklarda DEHB belirtileri, sabırlı ebeveyn yaklaşımı ve net kuralların önemini aktardı.
  • Bu eğitim, veli bilinçlendirme seminerleri serisinin son oturumu olup, çocuk gelişimi için okul-aile iş birliği ve uzman desteğine dikkat çekti.

Selçuklu Belediyesi, Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi’nde 4-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimine katkı sunmak için velilere seminer düzenledi.

Velileri bilgilendirmeyi hedefleyen seminer, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları konusunda büyük destek olan ve gelişim süreçlerine dair farkındalık oluşturan eğitimlerin son oturumu “DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)” konusu ele alındı. 

Selçuklu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi 4-6 yaş grubu çocukların ailelerine yönelik eğitim seminerlerine ev sahipliği yaptı.

Alanında uzman Psikolojik Danışman ve Oyun Terapisti Ayşe Söğüt’ün katkılarıyla kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Psikolog Ayşe Söğüt, DEHB’nin özellikle 3-6 yaş aralığı çocuklarda ortaya çıktığını belirterek, çocukların dikkatini toplamakta zorlandığı, çok hareketli olabildiği ve bazen düşünmeden hareket ettiği bir durum olduğunu aktararak, ailelere tavsiyelerde bulundu.

Bu durum ile karşı karşıya kalan velilerin sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemeleri, net kurallar ve düzenli rutinler oluşturmaları, çocuklarının güçlü yönlerini desteklemeleri ve gerektiğinde uzman desteğine başvurmalarının önemine değinen Söğüt, ayrıca okul-aile iş birliğinin çocuğun gelişim sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Psikolojik Danışman ve Oyun Terapisti Ayşe Söğüt tarafından gerçekleştirilen oturumda özellikle çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konuları detaylıca ele alındı.

Psikolog Ayşe Söğüt, “Ayrılık Kaygısı ve Okula Dönüş”, “Oyun Terapisi Nedir, Ne Değildir?”, “Gelişim Dönemleri ve Mizaç” ile “Sınır Koyma” gibi önemli başlıkları dönem boyunca velilere aktardı.

Gerçekleştirilen seminerlerde, velilerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim süreçlerine daha etkin destek sağlanması amaçlandı.

