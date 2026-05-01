Selçuklu'dan ailelere önemli tavsiyeler

Selçuklu Belediyesi Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi ailelere yönelik DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) konulu eğitim semineri düzenledi.

Selçuklu'dan ailelere önemli tavsiyeler
Haberin Özeti

  • Selçuklu Belediyesi Hatice Hatun Mahalle Külliyesi, 4-6 yaş grubu çocukların velilerine yönelik DEHB konulu bir eğitim semineri düzenledi.
  • Uzman Psikolog Ayşe Söğüt, 3-6 yaş çocuklarda görülen DEHB için ailelere sabır, düzenli rutinler ve uzman desteği tavsiye etti.
  • Seminerlerde velilere DEHB dışında ayrılık kaygısı, oyun terapisi ve sınır koyma gibi önemli çocuk gelişimi konuları da aktarıldı.

Selçuklu Belediyesi eğitim çalışmalarım aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda  Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi’nde, 4-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla velilere yönelik milli ve manevi değerler temelli eğitimler yapıldı. Veli çocuk ilişkilerinde farkındalık oluşturan eğitimlerin son oturumu “DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)” konusu masaya yatırıldı. Uzman Psikolojik Danışman ve Oyun Terapisti Ayşe Söğüt’ün katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde velilere kapsamlı bilgiler verdi. 

Eğitimlerde velilere seslenen Söğüt, DEHB ile karşı karşıya kalan ailelerin net kurallar ve düzenli rutinler oluşturarak çocuklarının güçlü yönlerini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Ailelere Önemli Tavsiyeler

Söğüt, DEHB’nin özellikle 3-6 yaş aralığı çocuklarda ortaya çıktığını belirterek, çocukların dikkatini toplamakta zorlandığı, çok hareketli olabildiği ve bazen düşünmeden hareket ettiği bir durum olduğunu aktararak,  ailelere tavsiyeler verdi.  Bu durum ile karşı karşıya kalan velilerin sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemeleri, net kurallar ve düzenli rutinler oluşturmaları, çocuklarının güçlü yönlerini desteklemeleri ve gerektiğinde uzman desteğine başvurmalarının önemine değinen Söğüt, ayrıca okul-aile iş birliğinin çocuğun gelişim sürecindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı

Uzman Psikolojik Danışman Ayşe Söğüt, Selçuklu Belediyesi ailelere DEHB eğitimi seminerinde velilere çocuklarda dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite durumunda sabırlı yaklaşımın önemini anlattı.

Çocukların Gelişimine Katkı

Psikolog Ayşe Söğüt, “Ayrılık Kaygısı ve Okula Dönüş”, “Oyun Terapisi Nedir, Ne Değildir?”, “Gelişim Dönemleri ve Mizaç” ile “Sınır Koyma” gibi önemli başlıkları dönem boyunca velilere aktardı. Gerçekleştirilen seminerlerde, velilerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim süreçlerine daha etkin destek sağlanması hedefleniyor. 

Bakmadan Geçme

Konyalı vekil TBMM'deki kritik görevde rol alacak
Konyalı vekil TBMM'deki kritik görevde rol alacak
Konya'da ilaçlama faciası az daha can alıyordu!
Konya’da ilaçlama faciası az daha can alıyordu!
Konya Divizyon'da üretim rüzgarı
Konya Divizyon’da üretim rüzgarı
Konya'da operasyon: 170 kullanımlık bonzaiyle yakalandılar
Konya’da operasyon: 170 kullanımlık bonzaiyle yakalandılar
Zekanın kalbi Konya'da attı
Zekanın kalbi Konya’da attı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Mayıs Cuma günü