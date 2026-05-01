Selçuklu'dan ailelere önemli tavsiyeler

Selçuklu Belediyesi eğitim çalışmalarım aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi’nde, 4-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla velilere yönelik milli ve manevi değerler temelli eğitimler yapıldı. Veli çocuk ilişkilerinde farkındalık oluşturan eğitimlerin son oturumu “DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)” konusu masaya yatırıldı. Uzman Psikolojik Danışman ve Oyun Terapisti Ayşe Söğüt’ün katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde velilere kapsamlı bilgiler verdi.

Ailelere Önemli Tavsiyeler

Söğüt, DEHB’nin özellikle 3-6 yaş aralığı çocuklarda ortaya çıktığını belirterek, çocukların dikkatini toplamakta zorlandığı, çok hareketli olabildiği ve bazen düşünmeden hareket ettiği bir durum olduğunu aktararak, ailelere tavsiyeler verdi. Bu durum ile karşı karşıya kalan velilerin sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemeleri, net kurallar ve düzenli rutinler oluşturmaları, çocuklarının güçlü yönlerini desteklemeleri ve gerektiğinde uzman desteğine başvurmalarının önemine değinen Söğüt, ayrıca okul-aile iş birliğinin çocuğun gelişim sürecindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı

Çocukların Gelişimine Katkı

Psikolog Ayşe Söğüt, “Ayrılık Kaygısı ve Okula Dönüş”, “Oyun Terapisi Nedir, Ne Değildir?”, “Gelişim Dönemleri ve Mizaç” ile “Sınır Koyma” gibi önemli başlıkları dönem boyunca velilere aktardı. Gerçekleştirilen seminerlerde, velilerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim süreçlerine daha etkin destek sağlanması hedefleniyor.