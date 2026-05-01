Konyaspor, Rize virajında! Hedef seriyi sürdürmek

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmandan iyi bir skorla dönerek yenilmezlik serisini sürdürmek amacında. Saat 17.00’de başlayacak maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Yeşil-beyazlılar, dün öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Anadolu Kartalı, saat 16.30 sularında kalkan özel uçakla Rize’ye uçtu ve konakladığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Temsilcimizde cezalı Berkan Kutlu ile sezonu kapatan Tunahan Taşçı maçta forma giyemeyecek.

Konyaspor’da 5 oyuncu ise ceza sınırında yer alıyor. Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Arif Boşluk ve Marko Jevtovic ceza sınırında yer alıyor. Bu isimlerden kart görecek isimler cezalı duruma düşecek ve 9 Mayıs Cumartesi günü iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Teknik Direktör İlhan Palut’un kupadaki Beşiktaş maçını da düşünerek rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde son haftalara damga vuruyor. Son 7 lig maçında mağlup olmayan yeşil-beyazlılar, haftaya 40 puanla 8. sırada giriyor. Temsilcimiz, Rizespor karşısında iyi bir skorla ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmek hedefinde. İlhan Palut’un ekibi, aynı zamanda Süper Lig’de uzun bir aradan sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalamak adına Rize’de sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılar, üst üste 4 galibiyet aldığı son seriyi Eylül 2022'de elde etmişti. Söz konusu dönemde de takımın başında İlhan Palut yer alıyordu. Recep Uçar yönetimindeki Rizespor da ligin rahat takımları arasında yer alıyor. Karadeniz ekibi, 37 puanla 9. sırada yer alıyor. Yeşil-mavili takım, özellikle evindeki başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Rizespor, ligde taraftarının önünde oynadığı son 4 maçı da kazanma başarısı gösterdi.