Rakamlarla Rizespor-Konyaspor maçı

Tüm kulvarlarda 43. randevu

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Rizespor ile Konyaspor, 1 Mayıs Cum günü saat 17.00’de karşılaşacak. İki takım yarınki maçla birlikte tüm kulvarlarda 43. randevuya çıkacak. Rizespor ile Konyaspor bugüne kadar toplam 42 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 33’ü Süper Lig’de, 8’i TFF 1. Lig’de, 1’i ise Ziraat Türkiye Kupası’nda oynandı. Söz konusu mücadelelerde Anadolu Kartalı 11 galibiyet elde ederken, 14 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki ilk randevu, 48 yıl önce Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Konya Atatürk Stadı’nda oynandı. Söz konusu karşılaşma, iki kulüp arasındaki rekabetin başlangıcı olurken, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan taraf Rizespor oldu.

Deplasmanda hiç kazanamadı

Bu karşılaşmanın ardından geçen 48 yıllık süreçte iki takım, Türkiye Kupası’nda bir daha karşı karşıya gelmedi. Geride kalan 42 mücadelenin 22’si Konya’da, 20’si ise Rize’de oynandı. Konya’da oynanan karşılaşmalarda Tümosan Konyaspor’un rakibine karşı belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekibimiz, iç saha maçlarında rakibine karşı etkili bir performans ortaya koydu. Konyaspor, sahasında oynadığı bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, yalnızca 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rize’de oynanan karşılaşmalarda ise tablo Konyaspor adına tersine dönüyor. Deplasmanda oynanan 20 maçın 9’unu kaybeden Konyaspor, kalan 11 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı ve hiç kazanamadı.