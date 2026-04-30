Başkan Hasan Yel: Emeğin hakkını savunmak ahlaki bir sorumluluktur

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Av. Hasan Yel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Türkiye’deki milyonlarca çalışanın ağır ekonomik şartlar altında ezildiğine dikkat çeken Yel; gelir adaletsizliği, yüksek vergi yükü ve enflasyonun çalışan kesimi nefes alamaz hale getirdiğini belirtti.

1 Mayıs’ın bir kutlama gününden ziyade bir hak arama mücadelesi olduğunu ifade eden Başkan Yel, "Bugün, işçinin hakkını aradığı, emekçinin sesini yükselttiği ve adalet talebinin meydanlara taşındığı bir direniş günüdür. Milyonlarca insanımızın ‘insanca yaşamak istiyoruz’ çığlığına kulak verilmelidir. Sabahın köründe yola çıkıp akşam geç saatlere kadar alın teri döken vatandaşımız, ay sonunu getiremiyorsa burada ciddi bir ahlaki ve sistemik sorun var demektir. Emeğin hakkını savunmak ahlaki bir sorumluluktur." dedi.

“Emekli Mağdur, Genç Kaygılı, Kadın Yük Altında”

Çalışma hayatındaki tablonun sürdürülemez olduğunu vurgulayan Yel, toplumun her kesiminin farklı zorluklarla mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi: "Gençlerimiz gelecek kaygısıyla ülkeyi terk etme hayali kuruyor, emeklilerimiz ömürlerini verdikleri devletten karşılığını alamıyor, kadınlarımız ise hem iş hem ev hayatında görünmeyen devasa bir yükün altında eziliyor.

İnsanca yaşam hakkının bir lütuf gibi sunulmasını reddediyoruz. Adalet sadece mahkemelerde değil; fabrikada, tarlada ve ofiste de tesis edilmelidir.” Mevcut ekonomi politikalarını da eleştiren Av. Hasan Yel, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına ve enflasyonun reel alım gücünü eritmesine tepki gösterdi.

Başkan Yel, açıklamasında “Milli Görüş” vurgusu yaparak, Yeniden Refah Partisi’nin emekten, adaletten ve alın terinden yana bir anlayışa sahip olduğunu belirtti. Emeğin hakkını savunmanın yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk olduğunu ifade eden Yel, “Emeğin, alın terinin ve adaletin yok sayıldığı hiçbir düzeni kabul etmiyoruz. Milli Görüş olarak, alın terinin yok sayıldığı hiçbir sistemin ortağı olmayacağız.

İnsanı merkeze koyan, adaleti temel alan ve üretimi önceleyen anlayışımızla her şartta emekten, alın terinden ve hakça paylaşım ilkesinden yana tavizsiz bir duruş sergilediğimizi vurguluyor; emeğin, alın terinin ve adaletin yok sayıldığı hiçbir düzeni meşru kabul etmeyeceğimizi, böyle bir sistemin ne parçası ne de destekçisi olacağımızı açıkça ifade ediyor ve emeğin hakkını savunmanın bizim için yalnızca ekonomik bir tercih değil, kökleri inancımıza, tarihimize ve medeniyet değerlerimize dayanan vazgeçilmez bir ahlaki ve vicdani sorumluluk olduğunu güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Emeğin hakkını savunmak bizim için sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur” dedi.