Konyaspor, Rize yolcusu

Yeşil-beyazlılar bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.30'da özel uçakla Rize'ye giderek kampa girecek

Hüseyin Turgut
Haberin Özeti

  • Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Rizespor deplasmanı için hazırlıklarını tamamlayarak bugün 16.30'da özel uçakla Rize'ye gidecek.
  • Yeşil-beyazlı ekipte moraller yerinde ve parola 3 puan olarak belirlendi; ancak sarı kart cezalısı Berkan Kutlu maçta forma giyemeyecek.
  • Son 7 lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, Rizespor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi ve kupa sınavı öncesi moral bulmayı hedefliyor.

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını noktalıyor. Yeşil-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayacak. Anadolu Kartalı, saat 16.30’da özel uçakla Rize’ye giderek kampa girecek. Konyaspor moraller yerinde, parola 3 puan olarak belirlendi. Yeşil-beyazlı ekibimizde sarı kart cezalısı Berkan Kutlu yarınki maçta forma giyemeyecek. Süper Lig’de oynadığı son 7 maçını kaybetmeyen ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maçlık galibiyet sersine imza atan Konyaspor, son iki deplasman maçından 1 puanla dönen Rizespor’u devirerek hem kupa sınavı öncesi moral tazelemek, hem de çıkışını devam ettirmek istiyor. 

