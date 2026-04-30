Konyaspor, Rize yolcusu

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını noktalıyor. Yeşil-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayacak. Anadolu Kartalı, saat 16.30’da özel uçakla Rize’ye giderek kampa girecek. Konyaspor moraller yerinde, parola 3 puan olarak belirlendi. Yeşil-beyazlı ekibimizde sarı kart cezalısı Berkan Kutlu yarınki maçta forma giyemeyecek. Süper Lig’de oynadığı son 7 maçını kaybetmeyen ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maçlık galibiyet sersine imza atan Konyaspor, son iki deplasman maçından 1 puanla dönen Rizespor’u devirerek hem kupa sınavı öncesi moral tazelemek, hem de çıkışını devam ettirmek istiyor.