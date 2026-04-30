Konya BŞ. play-off'ta ilk sınavına çıkıyor

Basketbol Erkekler 1. Lig’de play-off heyecanı devam ediyor. Play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Koleji ile eşleşen Konya Büyükşehir Belediyespor bugün saat 17.00’de rakibiyle ilk maça çıkacak. Selçuklu Belediye Spor Salonunda oynanacak müsabaka HT Spor’dan canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmada Aydın Karaçam, Sertan Kırklar ve Barış Turgut hakem üçlüsü düdük çalacak.

Konya Büyükşehir Belediyespor dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Sarı-siyahlı temsilcimiz, Fenerbahçe Koleji’n yenerek seride 1-0 öne geçmek istiyor. Seride iki galibiyet alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak. Serinin ikinci mücadelesi 3 Mayıs Pazar günü İstanbul’da oynanacak. Ateşehir’deki Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 16.30’da başlayacak. Seri 1-1 olursa yarı finale çıkacak takım Konya’da oynanacak üçüncü karşılaşmanın ardından belli olacak.