Erzurumspor kupasını aldı

Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, şampiyonluk kupasını aldı. Mavi-beyazlı futbolcu, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen kutlamaya üstü açık otobüsle geldi. Burada düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları mehteran ve zeybek ekibi ile Büyükşehir Belediyesi bar ekibinin gösterisiyle başladı.

Alanı dolduran binlerce mavi-beyazlı taraftar, vinçlerle alana asılan "Bir dadaş gibi" ve "Nesilden nesile büyüyor sevdan" pankartlarıyla takımlarının şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Kutlama töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Erzurum temsilcisinin özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği başarıya dikkat çekti. Mavi-beyazlı takımın şampiyonluğu hak ettiğini belirten Otyakmaz, "Gösterilen başarılı performans ile şampiyonluğu anasının ak sütü gibi hak eden sizleri, takımınızı, malzemecisinden yönetimine kadar özellikle Ahmet Dal başkanımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu şampiyonlukta emeği geçen onursal başkan Mehmet Sekmen'e, değerli parti başkanlarına, Türk futboluna vermiş olan herkese desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu şampiyonluk hayırlı olsun. Bu gardaştan da dadaşlara selam olsun” dedi.