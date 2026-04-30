Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında

Sakatlıkları sona eren Ersin Destanoğlu ve Amir Murillo formasına dönerken, Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz kadroda yer almayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Ersin Destanoğlu ve Murillo dönüyor

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK müsabakasıyla formasına yeniden kavuşacak. Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yeniden ilk 11'de yer alacak. Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçı öncesinde iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı olacak.