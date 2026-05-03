Karatay'da 'Bahar Şenliği' düzenlendi

Karatay İlçe Müftülüğü, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi çerçevesinde, Mehmet Şen Topal Hoca Camii’nde geniş kapsamlı bir bahar şenliği düzenlendi.

Akçeşme İlkokulu, Şehit Erol Olçok İlkokulu, Erol Polat İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra izci grupları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla yaklaşık 500 öğrenci etkinlikte bir araya geldi.

Öğle namazının cemaatle eda edilmesini müteakip öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile devam eden programda, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş tarafından dua yapıldı. Programın sosyal etkinlik bölümünde ise cami avlusu çocuklar için adeta bir bayram yerine dönüştürüldü.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını amaçlayan organizasyon kapsamında çocuklara yemek ikramında bulunuldu. Pamuk şeker ve balon dağıtımı eşliğinde çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlenen öğrenciler, baharın gelişini cami ikliminde kutlamanın sevincini yaşadı. İlgili kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı program, çocukların cami ve değerler eğitimi konusundaki farkındalığını güçlendirerek sona erdi.