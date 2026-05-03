Konyaspor'un eski forveti, gol orucunu sonlandırdı!

Süper Lig’in ara transfer döneminde beklenmedik bir gelişmeyle Trabzonspor’a transfer olan Konyaspor’un eski forveti Umut Nayir, Karadeniz ekibinde ilk gol sevincini yaşadı. Göztepe ile oynanan maçın uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı kazandıran Umut Nayir, transfer olduktan sonra çok fazla şansı bulamazken, süre aldığı maçlarda da gol sevinci yaşayamamıştı. Tecrübeli forvet, 90+3’de şık bir gole imza atarak hem takımına kritik 1 puanı kazandırdı, hem de Karadeniz ekibiyle ilk gol sevincini yaşayarak moral buldu. Umut Nayir, Trabzonspor formasıyla bugüne kadar çıktığı 14 maçta, 390 dakika sahada kalırken, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.