Beyşehir ekipleri teyakkuzda

Konya ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından belediye ekipleri de yoğun mesai harcıyor.

Bu kapsam Beyşehir’de meydana gelen kuvvetli yağışların ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “İlçemizde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz anlık müdahale için hazır beklemektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk veya aksaklık durumunda 0332 512 33 99 numaralı telefondan belediyemize ulaşmaları önemle rica olunur.

Yağmurun bereket getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve güvenli günler diliyoruz.”denildi.

