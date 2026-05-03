Konya'da çaylar ve nehirler doldu taştı!
Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen yağışlar geldi. Yağışların ardından Konya ve ilçelerinde çaylar ve nehirler doldu taştı. Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Meke Çayı'nın debisi yağışlarla beraber arttı.
Yağışların ardından Konya ve ilçelerinde yüzler güldü. Yağan yağmurla birlikte Ilgın’da bulunan Melek Çayı yeniden coştu. Melek Çayı başta olmak üzere göle dökülen tüm kanallardan su akışı arttı.
Taşma riskine karşı Devlet Su İşleri, belediye ekipleri ve güvenlik güçleri sahada gerekli tüm önlemleri aldı.
Bölgede kontrollü bir süreç yürütülüyor.