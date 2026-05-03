Cumhurbaşkanlığı Turu'nda heyecan dindi

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı

Cumhurbaşkanlığı Turu'nda heyecan dindi
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Avustralyalı Sebastian Berwick, Caja Rural-Seguros RGA takımından 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu genel klasman birincisi olarak kazandı.
  • Turun 8. ve son etabı 27 yıl sonra başkent Ankara'da düzenlendi; bu etabı Belçikalı Tom Crabbe birinci tamamladı.
  • Berwick turkuaz ve kırmızı mayoları alırken, yeşil mayoyu Tom Crabbe, beyaz mayoyu Mustafa Tarakçı; takım birincisi ise XDS Astana oldu.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı başkentte koşuldu.

Cumhurbaşkanlığı Turu'nda heyecan dindi

Beyaz mayo Mustafa Tarakçı'nın! Konya'nın gururu oldu
Bu Habere de Bak
Beyaz mayo Mustafa Tarakçı’nın! Konya’nın gururu oldu

Final etabı 27 yıl sonra başkentte

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1999'dan sonra ilk kez Ankara'da tamamlandı. Ege'den başlayıp Akdeniz'de devam eden organizasyonda başkentte 27 yıl sonra yeniden finiş heyecanı yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Turu'nda heyecan dindi

Ahmet Örken'e plaket verildi

TUR'a 13. kez katılan milli bisikletçi Ahmet Örken'e start öncesinde plaket takdim edildi. Milli sporcuya plaketi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.

Yarışı, Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Turun 6. ve kraliçe etabında liderliği ele geçiren Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. TUR 2026'yı kazanan 26 yaşındaki Avustralyalı bisikletçi, turkuaz mayonun da sahibi oldu. TUR 2026'yı Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci, Solution Tech NIPPO Rali ekibinden Belçikalı Kamiel Bonneu ise üçüncü sırada bitirdi.

Cumhurbaşkanlığı Turu'nda heyecan dindi

Son etabı Crabbe kazandı

TUR 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe kazandı. Crabbe, Ankara'daki 108,4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Mayolar

TUR 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. Takımlarda ise XDS Astana ekip olarak birinci oldu. 

AA

Bakmadan Geçme

İddialar doğruysa Kaleci Deniz, BAE yolcusu gibi
İddialar doğruysa Kaleci Deniz, BAE yolcusu gibi
Orta Asya'da Konya rüzgarı esecek
Orta Asya’da Konya rüzgarı esecek
Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi
Konya'nın turizm lokasyonunda minikler hem eğlendi hem öğrendi
Dünyanın ritmi Konya'da attı
Dünyanın ritmi Konya'da attı
Konya'da ortalık pazar yerine döndü! Tonlarca meyve yola saçıldı
Konya'da ortalık pazar yerine döndü! Tonlarca meyve yola saçıldı
Konya'da kuyumcu soyup kaza yaptılar! 5 milyon TL ve altınlar bulundu
Konya'da kuyumcu soyup kaza yaptılar! 5 milyon TL ve altınlar bulundu