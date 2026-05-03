Cumhurbaşkanlığı Turu'nda heyecan dindi

Turun 8. ve son etabı 27 yıl sonra başkent Ankara'da düzenlendi; bu etabı Belçikalı Tom Crabbe birinci tamamladı.

Final etabı 27 yıl sonra başkentte

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1999'dan sonra ilk kez Ankara'da tamamlandı. Ege'den başlayıp Akdeniz'de devam eden organizasyonda başkentte 27 yıl sonra yeniden finiş heyecanı yaşandı.

Ahmet Örken'e plaket verildi

TUR'a 13. kez katılan milli bisikletçi Ahmet Örken'e start öncesinde plaket takdim edildi. Milli sporcuya plaketi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.

Yarışı, Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Turun 6. ve kraliçe etabında liderliği ele geçiren Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. TUR 2026'yı kazanan 26 yaşındaki Avustralyalı bisikletçi, turkuaz mayonun da sahibi oldu. TUR 2026'yı Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci, Solution Tech NIPPO Rali ekibinden Belçikalı Kamiel Bonneu ise üçüncü sırada bitirdi.

Son etabı Crabbe kazandı

TUR 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe kazandı. Crabbe, Ankara'daki 108,4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Mayolar

TUR 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. En iyi sprinter olarak Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. Takımlarda ise XDS Astana ekip olarak birinci oldu.