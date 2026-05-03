Beşiktaş, Konyaspor'a hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan orta ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş yarın öğleden sonra yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek. Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçına kilitlenirken, hedef final olarak belirlendi.