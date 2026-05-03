Konya Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri idi
Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük nüfus sayımı 20 Ekim 1935 yılında gerçekleştirildi. 57 vilayet, 356 ilçe ve 34.876 köyde gerçekleştirilen sayım sonucunda Türkiye nüfusu 16.158.018 olarak tespit edildi. Bu sayımda Konya detayı ise gözlerden kaçmadı. Sonuçlara göre Konya, Türkiye'de o dönemin en büyük nüfusuna sahip üçüncü şehri oldu.
Haberin Özeti
- • Mustafa Kemal Atatürk döneminde, Başbakan İsmet İnönü tarafından alınan kararla "hayatın durması" usulüyle gerçekleştirilen sayım, 57 vilayette yapıldı.
- • Sayım sonuçlarına göre İstanbul ve İzmir'in ardından Konya, 570.992 nüfusuyla o dönemin en büyük üçüncü şehri olarak dikkat çekti.
Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük nüfus sayımında Konya, Türkiye’deki üçüncü büyükşehir olarak dikkat çekti. 20 Ekim 1935 nüfus sayımı, Cumhuriyet tarihinin ikinci genel nüfus sayımı olarak kayıtlara geçti. 57 vilayet, 356 ilçe ve 34.876 köyde gerçekleştirilen sayım sonucunda Türkiye nüfusu 16.158.018 olarak tespit edildi. Nüfusun % 49,1'i (7.936.770) erkek, %50,9'u (8.221.248) ise kadınlardan oluşuyordu.
Türkiye’nin Nüfusu 16 Milyondu
Sayım, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde, dönemin hükümeti Başbakan İsmet İnönü tarafından alınan kararla gerçekleştirildi. Sayım işlemleri, o dönemki adıyla İstatistik Genel Müdürlüğü (bugünkü TÜİK) tarafından yürütüldü. Sayım günü hayatın durması ve herkesin evinde beklemesi usulü (sokağa çıkma yasağı) uygulandı. Sayım 20 Ekim 1935 Pazar günü yapıldı. Türkiye'nin toplam nüfusu yaklaşık 16, 158.018 milyon olarak ölçüldü.
Sayımda Konya Detayı
Sayım sonuçlarına göre ise o demenin büyükşehirleri arasında İstanbul yine başı çekerken Konya detayı ise dikkatleri üzerine çekti. Konya o dönem sayım sonuçlarına göre Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip üçüncü şehri olarak görülüyor. O dönemin nüfus sayım sonuçlarına göre Türkiye’nin en kalabalık nüfus oranına sahip on ili şu şekilde sıralandı: İstanbul: 883.414, İzmir: 596.078, Konya: 570.992, Ankara: 538.669, Balıkesir: 482.261, Bursa: 441.663, Sivas: 435.630, Manisa: 425.038, Malatya: 411.513, Seyhan: 387.009.
Sıkça Sorulan Sorular
1. Türkiye'de ilk nüfus sayımı ne zaman yapıldı?
Cumhuriyet tarihinde ilk kez 28 Ekim 1927 günü Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. 2 Haziran 1926 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 896 sayılı "İlk Genel Nüfus Sayımı Kanunu" çerçevesinde yapılmıştır. "Umûmî Nüfûs Tahrîri" adı altında 63 vilâyet, 328 kazâ ve 39.901 köy sayılmış ve Türkiye'nin o günkü nüfusu 13.648.270 kişi olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun 7.084.391'i kadın, 6.563.879'u erkektir.