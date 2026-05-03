Konya Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri idi

Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük nüfus sayımında Konya, Türkiye’deki üçüncü büyükşehir olarak dikkat çekti. 20 Ekim 1935 nüfus sayımı, Cumhuriyet tarihinin ikinci genel nüfus sayımı olarak kayıtlara geçti. 57 vilayet, 356 ilçe ve 34.876 köyde gerçekleştirilen sayım sonucunda Türkiye nüfusu 16.158.018 olarak tespit edildi. Nüfusun % 49,1'i (7.936.770) erkek, %50,9'u (8.221.248) ise kadınlardan oluşuyordu.

Türkiye’nin Nüfusu 16 Milyondu

Sayım, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde, dönemin hükümeti Başbakan İsmet İnönü tarafından alınan kararla gerçekleştirildi. Sayım işlemleri, o dönemki adıyla İstatistik Genel Müdürlüğü (bugünkü TÜİK) tarafından yürütüldü. Sayım günü hayatın durması ve herkesin evinde beklemesi usulü (sokağa çıkma yasağı) uygulandı. Sayım 20 Ekim 1935 Pazar günü yapıldı. Türkiye'nin toplam nüfusu yaklaşık 16, 158.018 milyon olarak ölçüldü.

Sayımda Konya Detayı

Sayım sonuçlarına göre ise o demenin büyükşehirleri arasında İstanbul yine başı çekerken Konya detayı ise dikkatleri üzerine çekti. Konya o dönem sayım sonuçlarına göre Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip üçüncü şehri olarak görülüyor. O dönemin nüfus sayım sonuçlarına göre Türkiye’nin en kalabalık nüfus oranına sahip on ili şu şekilde sıralandı: İstanbul: 883.414, İzmir: 596.078, Konya: 570.992, Ankara: 538.669, Balıkesir: 482.261, Bursa: 441.663, Sivas: 435.630, Manisa: 425.038, Malatya: 411.513, Seyhan: 387.009.