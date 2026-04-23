Konya Valisi Akın, makam koltuğunu devretti

Konya Valisi İbrahim Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak Meram Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Ertuğrul Atalay ve Ada Kaymak'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü kapsamında Valilik makamında gerçekleşen kabulde, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte öğretmen ve öğrenciler yer aldı.

Valilik makamını temsili olarak devralan öğrenci Ertuğrul Atalay, şu ifadelere yer verdi:

“Bana bu görevi verdiğiniz için teşekkür ederim. 23 Nisan, dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır. Bu vesileyle tüm dünyada barış ve huzurun hâkim olmasını diliyor, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”

Temsili Vali Atalay, okuluyla ilgili taleplerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a iletti. Ardından Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile görüşerek takım hakkında bilgi aldı ve sınıf arkadaşları için maç bileti talebinde bulundu. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Tümosan Konyaspor’u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Vali Akın, Kongre Merkezi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına katılarak ‘23 Nisan’’ konulu düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

