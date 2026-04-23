Konya'da İlayda'ya unutulmaz 23 Nisan hediyesi

İlayda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşaması için düzenlenen geziler kapsamında öğretmeni ile Konya Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, Çocuk Kitap Günleri ve Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

“Herkese bana destek oldukları için çok teşekkür ederim”

İlayda Kozlu, "Herkesin bana destek olduğunu, herkesin yanımda durduğunu biliyorum, hissedebiliyorum. Herkese bana destek oldukları için çok teşekkür ederim" dedi.

“Uğur İbrahim amcama çok teşekkür ediyorum”

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi için düzenlediği gezi programını çok beğendiğini belirten Kozlu, "Bilim Merkezi'ni, Kelebekler Vadisi'ni çok güzel buldum. Benim en çok dikkatimi çeken Kelebekler Vadisi oldu. Çocuk Kitap Günleri'ne geldik, o kitaplar da çok güzeldi. Bir tane kitap aldım, sabırsızlıkla okumayı düşünüyorum. Bu geziyi düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. İyi ki bu geziyi düzenlemiş, ben çok eğlendim. Uğur amca seni çok seviyorum. Uğur İbrahim amcama çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Eğlenceli, neşeli ve dolu dolu bir program oldu”

Öğretmen Muhammed Bağ da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde çektikleri videonun viral olmasıyla İlayda'nın Türkiye'nin farklı bölgelerinden olumlu tepkiler aldığını ve almaya devam ettiğini belirterek, "23 Nisan münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, İlayda ve benim için bir Konya kültür gezisi düzenlemiş. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Konya Bilim Merkezi'ni gezdik. Açıkçası ben de çok merak ediyordum. Daha önce ismini çok duymuştum ama bir türlü fırsat bulup gelememiştim. Çocuklar için zaten çok güzel bir yer ama içindeki çocuğu öldürmeyen o yetişkinler için bile bence çok güzel şeyler var içeride. Ben de çok eğlendim. Daha sonra Kelebekler Vadisi'ne gittik. Orası zaten bambaşka bir yer. İç Anadolu'nun bozkırında kendinizi tropikal ormanda gibi hissediyorsunuz, çok güzel çeşitli türde kelebekler var. Daha sonra zaten yine çocuklar için Çocuk Kitap Günleri, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi de aynı şekilde çok güzeldi. İlgi çekici bir yer. İlayda'ya baktığımda memnun kaldığını görebiliyorum. Gayet eğlenceli, neşeli ve dolu dolu bir program oldu bizim için. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.