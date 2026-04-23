NEÜ'de ilham veren deneyimler paylaşıldı

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen “TEDx Necmettin Erbakan Üniversitesi” etkinliğine NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, Prof. Dr. Mehmet Birekul ve Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan NEÜ Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri Koordinatörü Doç. Dr. Ebru Özer, başta NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde desteği olan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Herkesin hayatta zorluklarla karşılaştığını ve kendisinin de zorluklar yaşadığını anlatan Doç. Dr. Özer, kendisinin zor zamanlarda; mesleğine duyduğu aşk ve içinde taşıdığı umutla ayakta kaldığını belirtti. Özer; salondakilere, her zaman umutlarını diri tutmaları konusunda tavsiyede bulunurken etkinliğin verimli geçmesini diledi.

Programın hayırlı ve verimli bir şekilde geçmesini temenni eden NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ise, “Esasında, doğduğu andan son nefesini verdiği ana kadar her insan kendi hikayesini yazıyor. Her insanın olduğu gibi her toplumun, her milletin ve her devletin de birer menkıbesi var. Her menkıbe, diğerlerine bir ilham olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla TEDx açısından bakıldığında bu ilham buluşmaları aslında birtakım kişisel hikayelerin başka kişisel hikayelere yol gösterdiği, ilham kaynağı olduğu buluşmalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu vesileyle kıymetli misafirlerimize, değerli konuklarımıza, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, gün boyu süren oturumlarla devam etti. İlk olarak Doç. Dr. Murad Asiltürk “Beynin Kurgusu mu, Kalbin Hakikati mi?” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından yapımcı ve dijital yayıncı Dursun Gezer “Dijital Fırtına”, Prof. Dr. Aşkın Keser “Ben Olmak” başlıklı sunumlarıyla katılımcılarla buluştu.

Öğleden sonraki oturumlarda ise şef ve iş kadını Beyza Huri Aydın “Cesaretin Tarifi”, vizyoner girişimci Elif Ülger Yalçın “Boşluk İçindeki İnşa: Anlam”, Avrupa şampiyonu badmintoncu İlker Tuzcu “Engel Değil Yol” ve TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala “Hayallerimin Hür Kanatları” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.

Program, belge ve hediye takdimlerinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.