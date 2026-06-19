Konya'da 5'incisi düzenlenen devasa kültür şöleni!

Başkan Altay, halk oyunlarının nesilden nesile aktarılan bir kimlik ve kültür emaneti olduğunu vurgulayarak, 6. şölenin daha büyük ve güçlü olacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki programda bu organizasyonun kültürel kimliği yaşatan devasa bir şölen olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen Halk Oyunları Şöleni'nin final müsabakalarında kazanan okullar belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuştu. Başkan Altay, medeniyetlerin buluşma noktası olan Konya’da, kültürel kimliği yaşatan böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

13 İLÇE, 32 OKUL, 1.015 GENÇ KATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yolculuğa 2021 yılında çıktıklarını anımsatan Başkan Altay, “İlk harcını o gün kardığımız Halk Oyunları Şölenimiz, bugün 5. yılına ulaştı.

Şimdi karşımızda muazzam bir tablo var; 13 ilçemiz, 32 okulumuz ve 1.015 pırıl pırıl gencimiz; kültürümüzü yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla aynı sahnede buluştu. Halk Oyunları Şöleni artık şehrimiz için devasa bir kültür şöleni ve hepimiz için tarif edilemez bir gurur vesilesidir.

Salondaki bu muazzam coşku ise gençlerimizin kendi köklerine, kendi kimliğine ve bu toprakların ruhuna ne kadar güçlü sarıldıklarının en açık ilanıdır” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞİYLE BAĞINI KOPARAN TOPLUMLARIN GELECEĞE GÜVENLE YÜRÜMESİ İMKÂNSIZDIR”

Başkan Altay, halk oyunlarının, bir eğlence veya yarışma olmanın ötesinde; nesilden nesile aktarılan bir kimlik, bir aidiyet ve bir kültür emaneti olduğununun önemini vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri hayatın her alanında desteklemeye devam ettiklerini aktaran Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Bugün karşımızdaki bu muhteşem tablo ise açıkça göstermektedir ki; kökleri sağlam, hafızası taze olan bu millet, kültürünü geleceğe taşıyacak vefalı bir gençliğe sahiptir. Merhum Yahya Kemal’in o güzel ifadesiyle: ‘Kökü mazide olan âtiyiz.’ Bizler, geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa eden büyük bir milletiz. Asırların birikimini omuzlarında taşıyan siz gençlerimiz, bu kutlu mirasın yarınlara ulaşmasının en büyük teminatısınız. Kültürünü unutmayan, değerlerine sahip çıkan nesiller var oldukça, bu millet de ilelebet var olacaktır.”

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Başkan Altay, yarışmada emek veren herkese şu sözlerle teşekkür etti:

“Bu vesileyle 5. Halk Oyunları Şöleni’mizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, antrenörlerimize, okul yöneticilerimize, ailelerimize, en önemlisi tüm çocuklarımıza ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl bu coşkuya daha çok okulumuzun daha çok takımımızın daha çok çocuğumuzun dahil olmasını temenni ediyorum. Altıncısının çok daha büyük ve güçlü olacağına inanıyorum. Bu organizasyonun aslında birincisi, ikincisi yok. Çünkü biz bunu bir kültür şöleni olarak görüyoruz. Emeklerinden dolayı hepsini gözlerinden öpüyorum. Hayırlı bir gelecek diliyorum”

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da Başkan Altay'a teşekkürlerini sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve madalyaları protokol tarafından verildi.

Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı finallerde; Mustafa Bülbül Ortaokulu birinci, ⁠Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu ikinci, Kazım Özen Seçen Ortaokulu üçüncü, Rebii Karatekin Ortaokulu dördüncü oldu.