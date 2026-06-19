Konyaspor'da 'sadakat puanı' uygulaması! Yüzde 40'a kadar indirim

Kombine bilet satışları sadece Konyaspor Passolig kart sahiplerine yapılacak olup, bilet transfer sayısı 3 ile sınırlandırılmıştır.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, 2025-26 sezonundaki katılımlarına göre "sadakat puanı" ile yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanabilecek.

Ön satış 29 Haziran’da başlayacak

Konyaspor’da Süper Lig 2026-2027 sezonu kombine bilet fiyatları açıklandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kombine bilet ön satışları 29 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak.

Biletler genel satışa ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de sunulacak. Kombine bilet satışları sadece Konyaspor passolig kart sahiplerine yapılacak. Kombine bilet transfer sayısı 3 ile sınırlandırıldı. Konyaspor’dan yapılan açıklamaya göre ön satış biletlerinde yeşil-beyazlı taraftarlara yüzde 40’a varan ‘sadakat puanı’ indirimi uygulanacak.

Kombine bilet transfer sayısı 3 ile sınırlandırıldı

Konyaspor’dan kombine bilet satışlarıyla ilgili yapılan açıklama şöyle. “29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Süper Lig 2026-27 Sezonu Kombine ön satışlarımız başlayacaktır. 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla kombinelerimiz genel satışa açılacaktır.

Kombinelerin satışı sadece Konyaspor Passolig kart sahiplerine yapılacaktır. Kombine bilet transfer sayısı 3 ile sınırlandırılmıştır. Kombine kart sahipleri BJK, FB ve GS karşılaşmalarında bilet transferi yapamayacaktır”.

İndirim için SMS gelecek, numaranızı güncelleyin

“Kombine alacak olan taraftarlarımızın Passolig Kart vize tarihi 1 Haziran 2027 ve sonrası olmalıdır. 2026-27 Sezonunda Batı Üst VIP, Batı Üst, Kuzey Üst ve Güney Üst tribünleri kombine satışına kapalı olacaktır.

Taraftar Sadakat Puanı uygulamasına göre 2025-26 sezonunda Konyaspor’umuzun iç saha maçlarına kendileri gelerek; %40, %20 ve %15 indirim hakkı elde eden taraftarlarımız 29 Haziran-7 Temmuz arası passo.com.tr, Passo uygulaması ve Passolig gişelerinden indirimli kombinelerini alabileceklerdir.

İndirim hakkı elde eden taraftarlarımızın Passolig’e kayıtlı telefon numaralarına indirim oranları SMS olarak iletilecektir. Telefon numarası güncel olmayan taraftarlarımızın 24 Haziran 2026 Çarşamba gününe kadar Passolig’e kayıtlı telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. İlgili SMS 25 Haziran 2026 Perşembe günü Passolig tarafından gönderilecektir”.

21 puan altında kalanlara indirim yok!

“Taraftar Sadakat Puanı uygulaması 2026-2027 Sezonunda da devam edecektir. Her iç saha maçımız 3 puan üzerinden değerlendirilecek olup, BJK, FB ve GS karşılaşmaları bu değerlendirmeye alınmayacaktır. Sistem toplam 42 puan üzerinden çalışacak olup, bütün iç saha maçlarımıza kendisi gelen taraftarlarımız 2027-28 sezonunda %40 kombine yenileme indirimi kazanacaktır.

30 ve 39 arası puan kazanan taraftarlarımız %20 kombine yenileme indirimi kazanacaktır. 21 ve 27 arası puan kazanan taraftarlarımız %15 kombine yenileme indirimi kazanacaktır. 21 puan altında kalan taraftarlarımız ise kombine yenileme indiriminden faydalanamayacaktır”.

Kombineler Türkiye Kupası’nda geçersiz!

Süper Lig 2026-2027 Sezonu kombinelerimiz, Ziraat Türkiye Kupası’nda geçersizdir. 65 Yaş ve Üstü Taraftarlarımıza ve Kadın Taraftarlarımıza 2026-27 Sezonu kombinelerimizde yüzde 15 indirim uygulanacak olup, indirimli kombineler Stadyum Passolig Gişesinden temin edilecektir. Bu kombineler sezon boyunca transfere kapalı olacaktır”.