Konyaspor'da kombine fiyatları açıklandı

Tümosan Konyaspor’da Süper Lig 2026-2027 sezonu kombine bilet fiyatları ve satışa çıkacak tarih belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kombine bilet ön satışları 29 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak. Biletler genel satışa ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de sunulacak. Kombine bilet satışları sadece Konyaspor passolig kart sahiplerine yapılacak. Yapılan açıklamaya göre en düşük kombine bilet fiyatı 5 bin, en yüksek ise 30 bin TL olarak belirlendi.