  • Haberler
  • Spor
  • Konyaspor'da kombine fiyatları açıklandı

Konyaspor'da kombine fiyatları açıklandı

Yeşil-beyazlılarda yeni sezon kombine bilet fiyatlar ve satışa çıkacağı tarih belli oldu

Konyaspor'da kombine fiyatları açıklandı
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tümosan Konyaspor’da Süper Lig 2026-2027 sezonu kombine bilet fiyatları ve satışa çıkacak tarih belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kombine bilet ön satışları 29 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak. Biletler genel satışa ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de sunulacak. Kombine bilet satışları sadece Konyaspor passolig kart sahiplerine yapılacak. Yapılan açıklamaya göre en düşük kombine bilet fiyatı 5 bin, en yüksek ise 30 bin TL olarak belirlendi.

Konyaspor'da kombine fiyatları açıklandı

Maç yayınlarıyla ilgili flaş karar!
Bu Habere de Bak
Maç yayınlarıyla ilgili flaş karar!
Hüseyin Turgut

Bakmadan Geçme

Belçikalı orta saha Konyaspor'da
Belçikalı orta saha Konyaspor’da
Konya'da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!
Konya’da 15 gence özel ASELSAN eğitimi: Silah tasarımı yaptılar!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!
Konya'da zehir tacirlerine geçit yok!
Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı
Murat Kurum, Konya'daki obruklara parmak bastı
Konya'da minikler 77 Türk büyüğünü kaleme aldı
Konya'da minikler 77 Türk büyüğünü kaleme aldı
Başkan Altay'dan gençlere destek
Başkan Altay'dan gençlere destek