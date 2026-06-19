Karatay'da trafikte bilinçli nesiller yetişiyor

Karatay Belediyesi tarafından Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimleri” başarıyla tamamlandı. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilçedeki 59 ilkokuldan 8 bin 100 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde bulunan Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilen eğitimlerde, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman personeller tarafından; trafik kurallarına uygun sürüş, durma ve park etme, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi ile trafik ışıklarında sürücü ve yaya davranışları gibi temel trafik güvenliği konuları işlendi.

Öğrenciler yıl boyunca akülü araçlarla oluşturulan trafik parkurunda öğrendiklerini uyguladı. Karatay Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle Trafik Eğitim Parkı’na ulaştırılan öğrencilere ayrıca not defteri, boyama kitabı, anahtarlık, katılım belgesi ve çantadan oluşan çeşitli hediyeler verildi.

KÜÇÜK YAŞLARDA TRAFİK BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların küçük yaşlarda trafik bilinci kazanmasının önemine dikkat çekerek, “Trafik Eğitim Parkımızdaki eğitimleri tamamladık. Konya İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte çocuklarımıza trafik eğitimi veriyoruz.

Bu yıl içerisinde 59 okulumuzdan toplam 8 bin 100 öğrencimize ulaştık. 4. sınıfta eğitim gören tüm öğrencilerimizi Trafik Eğitim Parkı'nda ağırlayarak hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle trafik bilincinin kazanılması noktasında gerekli destekleri verdik.”şeklinde konuştu.

TRAFİK GÖNÜLLÜSÜ BİREYLER YETİŞİYOR

Çocukların eğitim sürecinde hem öğrendiğini hem de deneyim kazandığını belirten Başkan Kılca, “Çocuklarımız burada uygulamalı eğitimlere katılıyor ve hepsi birer trafik gönüllüsü oluyor.

Hedefimiz çocuklarımızın trafik bilinci kazanması, trafikte sağlıklı ve güvenli bir şekilde hareket etmeyi daha erken yaşlarda öğrenmesidir. Eğitimlere katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl da eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu eğitimlerde bize destek veren tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.