M1 Konya AVM'de Babalar Günü hazırlığı

Fiba CP'nin yönetim faaliyetlerini yürüttüğü ve Türkiye'nin gözde alışveriş merkezlerinden M1 Konya AVM, Babalar Günü'nü özel bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyonda, SETAP Yıl Sonu Sergisi'nin yanı sıra baba-çocuk atölyeleri, sahne gösterileri ve eğlenceli aktiviteler ziyaretçilerle buluşacak.

M1 Konya AVM'de Babalar Günü hazırlığı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya Alışveriş Merkezi, 20-21 Haziran tarihlerinde Babalar Günü'ne özel hazırladığı kapsamlı etkinlik programıyla aileleri bir araya getiriyor. Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikler kapsamında; sanat, teknoloji ve eğlenceyi bir arada sunan atölyeler, sahne gösterileri ve SETAP Yıl Sonu Sergisi iki gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.Saat 12.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar ve babaları birlikte üretecek, öğrenecek ve eğlenecek. Gün boyu sınırsız katılımla düzenlenecek atölyelerde baba ve çocuklar; kağıt katlama atölyesinde gömlek motifleri oluşturacak, robotik atölyesinde 3D kalemlerle anahtarlık ve çeşitli figürler tasarlayacak, Robot Arena'da robot mücadelelerine katılacak, kendi kağıt uçaklarını yapıp hedef vuracak ve çini-seramik atölyesinde birlikte vazo üretecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca, 2025-2026 eğitim öğretim yılında SETAP atölyelerinde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı birbirinden özel çalışmaların yer aldığı SETAP Yıl Sonu Sergisi de ziyaretçilerle buluşacak. Öğrencilerin yıl boyunca ortaya koyduğu el emeği ürünler, sanat ve üretimin bir araya geldiği özel bir sergi deneyimi sunacak.

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Animatörler eşliğinde düzenlenecek yarışmalarda bu kez babalar ve çocuklar aynı takımda yer alarak birlikte yarışacak. Program kapsamında ayrıca akrobatik jonglör gösterileri, Ceviz Adam Müzikali ve Çiftlik Macerası Çocuk Oyunu minik ziyaretçilere ve ailelerine keyifli anlar yaşatacak.

M1 Konya AVM, Babalar Günü'nün paylaşma, birlikte vakit geçirme ve ortak anılar biriktirme ruhundan hareketle hazırladığı bu özel programla, tüm Konyalı aileleri iki gün boyunca sanat, teknoloji ve eğlence dolu bir deneyime davet ediyor.

İHA

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