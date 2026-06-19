Caner Erkin, futbola veda etti

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktığını açıkladı

Caner Erkin, futbola veda etti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktığını açıkladı. Caner Erkin, profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Kariyerinde Türkiye’de Manisaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve son olarak Sakaryaspor formalarını giyen 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda etti.

Caner Erkin, futbola veda etti

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Tecrübeli sol bek ayrıca CSKA Moskova ve Inter formalarını da terletti. Manisaspor altyapısında yetişen Caner Erkin, kariyeri boyunca 10 kupa kazandı. Deneyimli futbolcu; 3 Süper Lig, 3 Rusya Kupası, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde toplam 628 karşılaşmada görev yapan Erkin, 45 gol atarken 133 asist üretti. Türkiye Milli Futbol Takımı formasını da 63 kez giyen Caner Erkin, milli takım kariyerini 2 gol ve 11 asistle tamamladı.

Haber Merkezi

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