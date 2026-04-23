Konyaspor'da gözler lige çevrildi
Yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmenin ardından rotasını yeniden lige çevirdi. Anadolu Kartalı, Trabzonspor engelini de kayıpsız geçerek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor
Tümosan Konyaspor’da Türkiye Kupası’nın ardından gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Süper Lig’in 31. haftasında zirve takipçilerinden Trabzonspor’u konuk edecek. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi eleyerek beşinci kez yarı final bileti alan Anadolu Kartalı bugünü dinlenerek geçiriyor. 2 gün izin yapma şansı bulan Konyaspor, yarın saat 17.30’da Kayacık Tesislerinde toplanacak ve Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Ligde son 6 maçını kaybetmeyen ve iyi bir ivme yakalayan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor virajını da kayıpsız geçerek üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.