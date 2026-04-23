Konya'da minik zihinlerden büyük fikirler

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde faaliyetlerini yürüten Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), 2. Konya Çocuk Kitap Günleri kapsamında minik okurlarla buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte SİA’daki görevli personel çocuklara sosyal inovasyonu anlatırken onların gözünden SİA’yı dinleme fırsatı buldu.

Etkinlik alanında gerçekleştirilen etkileşimli buluşmalarda çocuklara sosyal inovasyonun ne olduğu sade ve eğlenceli bir dille aktarıldı. Çocukların gündelik hayatlarına dair gözlemleri, sorunlara getirdikleri yenilikçi çözümler ve hayal güçleri dikkat çekti. Katılımcı çocuklar, kendi ifadeleriyle sosyal inovasyonu tanımlarken, SİA’nın çalışmalarına ilişkin özgün bakış açıları ortaya koydu.

Çocukların Gözünden SİA Dinlendi

Program süresince çocuklarla gerçekleştirilen sohbetler ve küçük atölye uygulamaları aracılığıyla onların şehir, toplum ve gelecek tasavvurlarına dair görüşleri alındı. Çocukların kurduğu cümleler ve geliştirdikleri fikirler, sosyal inovasyonun erken yaşta nasıl karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 26 Nisan tarihine kadar devam edecek “2. Konya Çocuk Kitap Günleri” kapsamında; binlerce çocuk kitabı, seçkin yayınevleri, yazar buluşmaları ve imza günlerinin yanı sıra tiyatro gösterileri, sahne etkinlikleri ve atölyelerle zenginleşen kapsamlı içerikler çocuklarla buluşacak.