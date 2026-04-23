Karatay'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Karatay Gençlik Meclisi koordinesinde Karatay Tabiat Mektebi’nde düzenlenen programa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ve öğretmenleri katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için birbirinden renkli aktiviteler hazırlandı. Mutfak, kil ve ahşap atölyelerinde hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar; çeşitli oyunlarla unutulmaz anlar yaşadı. Karatay Belediyesi tarafından sunulan ikramlar da çocuklara gün boyunca keyifli anlar yaşattı.

Başkan Kılca Çocuklarla Oyun Oynadı

Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, atölyeleri gezerek etkinliklere katıldı, çocuklarla sohbet etti ve oyunlarına eşlik etti. Çocukların mutluluğuna ortak olan Hasan Kılca, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilmiş en özel bayramlardan biri olduğunu vurguladı.

Kılca: Çocuklarımızın Yüzündeki Mutluluk Her Şeye Değer

Çocukların yüzündeki mutluluğun her şeye değer olduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca, çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların mutlu olması, güzel bir geleceğe hazırlanması bizim en büyük önceliğimiz. Bugün burada çocuklarımızla birlikte çok güzel ve unutulmaz bir gün geçirdik. Onların neşesi, enerjisi ve mutluluğu bizlere de ayrı bir motivasyon oldu. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.” dedi.