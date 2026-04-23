Demirel: Bu gidişatı değiştirmek zorundayız

Demirel, konuşmasında, eğitim anlayışımızın merkezine yeniden ahlakı ve maneviyatı yerleştirmeliyiz, diyerek, “Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı idrak edeceğiz. Ancak ne yazık ki bugün, bu sorumluluğun gereğini tam anlamıyla yerine getiremediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Çocuklarımızı her türlü tehlikeden korumamız gerekirken; şiddetin, kötü alışkanlıkların ve yozlaşmış yapıların gölgesinde büyümek zorunda kaldıklarını üzülerek görüyoruz. Yakın zamanda farklı şehirlerimizde yaşanan acı olaylar, toplum olarak geldiğimiz noktayı gözler önüne sermiştir. Bunlar münferit hadiseler değil; derinleşen bir ahlaki erozyonun dışa vurumudur.”ifadelerini kullandı.

“Bugün çocuklarımız, sadece sokakta değil; ekranların karşısında da ciddi bir tehditle karşı karşıyadır”şeklinde konuşan Demirel, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Şiddetin sıradanlaştırıldığı, hatta kimi zaman özendirildiği içerikler; yanlış rol modelleri çocuklarımızın zihnine yerleştirmektedir. Gücün haklılıktan değil, zorbalıktan geldiği algısı, ne yazık ki genç zihinlerde karşılık bulmaktadır.

Aile kavramını zedeleyen, değerleri aşındıran yayınlar; toplumun en temel yapı taşını sarsmaktadır. Sosyal medyada denetimsiz içeriklerin yayılması, gündüz kuşağı programlarında insan onurunu hiçe sayan görüntülerin normalleştirilmesi; çocuklarımızı bu çarpık düzenin içine daha fazla çekmektedir. Bu tabloyu görmezden gelmek, geleceğimizi görmezden gelmek demektir.Bu gidişatı değiştirmek zorundayız. Çünkü çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemizdir. Onları yalnızca akademik başarıya değil; aynı zamanda sağlam bir karaktere, güçlü bir vicdana ve derin bir ahlaki duruşa sahip bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Eğitim anlayışımızın merkezine yeniden ahlakı ve maneviyatı yerleştirmeliyiz.

Çocuklarımıza sadece bilgi değil; doğru ile yanlışı ayırt edebilme erdemini kazandırmalıyız. Kul hakkının ne demek olduğunu, adaletin neden vazgeçilmez olduğunu, merhametin insanı insan yapan en temel değerlerden biri olduğunu öğretmeliyiz. Devlet yöneticilerinden ailelere kadar hepimize önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımızla daha nitelikli zaman geçirmeli, onların duygu ve düşüncelerini önemseyerek rehberlik etmeliyiz. Eğitim sistemimizde değerler eğitimi daha güçlü bir şekilde yer almalı ve bu alana gereken hassasiyet gösterilmelidir.

Öte yandan, toplumsal yapıyı zedeleyen, şiddeti ve yozlaşmayı normalleştiren dizi ve programlara karşı da gerekli adımlar vakit kaybetmeden atılmalıdır. Unutmayalım ki bir toplumun geleceği, yetiştirdiği nesillerin niteliğiyle şekillenir. Eğer biz çocuklarımızı koruyamazsak, yarınlarımızı da koruyamayız.”