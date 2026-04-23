Konya Ülkü Ocaklarından 23 Nisan sergisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Konya'da çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı Kültür Park'ta kurduğu stantla dikkat çekti. İl Başkanı Türker Türkoğlu koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, hem eğitim odaklı projeler tanıtıldı hem de okul saldırılarında şehit düşen öğrenciler anıldı.

Konya Ülkü Ocaklarından 23 Nisan sergisi
Haber Merkezi
Kültür Park’taki etkinlik alanında kurulan stantta en dikkat çeken bölüm, okul saldırılarında hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı resim sergisi oldu. Ziyaretçilerin duygusal anlar yaşadığı sergiyle, çocuklara yönelik şiddete dikkat çekilerek vefat eden gençlerin anısı yaşatıldı.

Eğitim faaliyetlerine ağırlık veren Ülkü Ocakları, bayram kapsamında dijital eğitim platformu UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) odaklı projelerini de vatandaşlara tanıttı. Standı ziyaret eden çocuklara ve ailelerine  2023 Kutadgu Bilig  Ülkü Ocakları Dergileri  ve  Bayramın ruhuna uygun olarak şanlı bayrağımız hediye edildi.

Etkinlikte bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Türker Türkoğlu, 23 Nisan’ın önemine vurgu yaparak; bir yandan milli değerleri ve eğitim projelerini gençlerle buluşturmayı, diğer yandan ise terör ve şiddet saldırılarında kaybedilen fidanları rahmetle anmayı amaçladıklarını belirtti.
Kültür Park’taki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stant, yapılan hediyelerin  dağıtımlarının ardından sona erdi. 

Haber Merkezi

