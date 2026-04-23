Konya'nın Ereğli ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle büyük bir heyecanla kutlandı.
Kutlama programı, Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından etkinlikler Ereğli Kültür Merkezi’nde çeşitli gösterilerle devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan programlar, katılımcılardan büyük beğeni topladı.
Ereğli’de gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamalarına ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.