Konya Tarım Fuarı'na İnegöl çıkartması

Fuara İnegöl’den 75 çiftçi ile çıkartma yapıldı. Her yaştan üreticiyi kapsayan organizasyon katılımcılara tarımın geleceğini şekillendiren yenilikleri, teknolojik ekipmanları ve sektörel gelişmeleri yakından inceleme fırsatı sundu.

5 gün süren fuarın ilk gününde düzenlenen gezi kapsamında İnegöllü çiftçiler, Sabah saatlerinde Konya’ya ulaştı. Belediye personellerinin de eşlik ettiği programda çiftçiler, farklı firmaların stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelin geliştirilerek sürdürülmesini hedeflediklerini belirterek, üreticilerin kendini yenileyen ve geliştiren bir yapıya kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Tarımda yenilikleri takip etmenin büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Alper Taban, bu doğrultuda çiftçilerin Konya Tarım Fuarı’na götürüldüğünü belirtti. 75 üreticinin katıldığı gezinin en önemli amacının, çiftçilerin yeni teknolojileri yerinde görerek İnegöl’e kazandırmalarına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.