Konya'nın kavşağında ölümcül kaza

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi

İHA
İhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kaza, saat 13.30 sıralarında Konya'da Karapınar-Ereğli Kara yolunda bulunan Meke Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli yönüne seyir halinde olan O.B. idaresindeki 01 EMF 73 plakalı tır, kavşakta Hamdi Düzgüner yönetimindeki 42 AVC 079 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın sürücüsü Hamdi Düzgüner ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Düzgüner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Meke Kavşağı’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bakmadan Geçme

