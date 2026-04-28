Konya'da trafik değişiyor: Sürücüler için önemli uyarı!
Konya AKOM tarafından yapılan duyuruya göre, Marsan Yaya Üst Geçidi yapım çalışmaları kapsamında Marsan Sanayi giriş kapısı mevkiinde yol daraltması uygulanacak.
28 Nisan 2026 ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında, 5 gün süreyle Adana Çevre Yolu’nun her iki istikametinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle trafik akışında kısıtlama yaşanacak.
Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uymalarını önemle rica etti.