Konyaspor'a yan bakılmıyor!
Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Trabzonspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor’u mağlup eden Konyaspor, iç sahadaki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda son olarak ligin 11. haftasında Samsunspor'a 3-1 mağlup olan yeşil-beyazlı temsilcimiz, bu mücadelenin ardından çıktığı 10 maçta kaybetmedi. Anadolu Kartalı bu süreçte 4 galibiyet elde ederken, 6 maçta beraberlik elde etti. Konyaspor, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Anadolu Kartalı, rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü ve toplam 24 puan topladı.