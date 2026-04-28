Konyaspor’a yan bakılmıyor!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor’u mağlup eden Konyaspor, iç sahadaki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda son olarak ligin 11. haftasında Samsunspor'a 3-1 mağlup olan yeşil-beyazlı temsilcimiz, bu mücadelenin ardından çıktığı 10 maçta kaybetmedi. Anadolu Kartalı bu süreçte 4 galibiyet elde ederken, 6 maçta beraberlik elde etti. Konyaspor, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Anadolu Kartalı, rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü ve toplam 24 puan topladı.