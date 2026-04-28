Konyaspor yükselişini sürdürüyor! İlk 8’teyiz

Konyaspor ilke imza attı

Tümosan Konyaspor, son haftalardaki müthiş çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürdü. Süper Lig’in 31. haftasında zirve takipçilerinden Trabzonspor’u konuk eden yeşil-beyazlı temsilcimiz, güçlü rakibini 2-1’lik skorla devirdi. Karadeniz temsilcisi karşısında ilk yarıda müthiş bir futbol sergileyen Anadolu Kartalı, ikinci devrede çok baskı yese de kalesini iyi savundu ve 2-1 kazanmayı bildi. Bu önemli zaferle ligdeki yenilmezlik serisini 7’ye çıkaran Konyaspor, dokuzuncu girdiği haftayı 40 puanla sekizinci sırada kapattı. Yeşil-beyazlı temsilcimiz ayrıca bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyete imza attı. Ayrıca ligin zirvesinde ve düşme hattında da önemli maçlar oynandı.

Zirvede puan farkı açıldı

Derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, puanını 74 yaptı ve son 3 haftaya girilirken sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Haftanın en önemli mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 23. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 74'e çıkardı. Son 3 haftaya ikinci Fenerbahçe'nin 7, üçüncü Trabzonspor'un 9 puan önünde giren Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Beşiktaş, 56 puanla 4. sıradaki yerini korurken, haftayı galibiyetle kapatan Başakşehir 51 puanla beşinci, aynı puana sahip Göztepe ise 6. basamakta yer aldı.

Düşme hattındaki takımlar kazandı

Ligde kalma mücadelesinde ise haftayı galibiyetle tamamlayan takımlardan Gençlerbirliği ile Eyüpspor puanını 28'e, Kayserispor ise 26'ya yükseltti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor 33, Kasımpaşa 31 ve Antalyaspor 28 puanda kaldı. Beşiktaş ile berabere kalan son sıradaki Fatih Karagümrük ise puanını 21'e çıkardı. Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar kazandı. Bu maçların 6'sında mağlup olan takımlar gol sevinci yaşayamadı. Bir mücadeleden konuk ekip galibiyetle ayrılırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin 31. haftasında toplam 23 gol kaydedildi.